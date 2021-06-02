أجهزة سفاجا تشن عدة حملات على الأسواق وتغلق صيدلية مخالفة

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بصحة البحر الأحمر تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، حملة على الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية بمدينة سفاجا، وأسفرت عن غلق صيدلية وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لضبط سوق الدواء والتأكد من جودة وصلاحية الأدوية ومطابقتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن لجنة مُشكلة من إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإنتاج والتعاون وإدارة تراخيص المحال وإدارة النظافة وإدارة البيئة وإدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية ومفتشي الإدارة الصحية بسفاجا ومفتش إدارة التموين بسفاجا، قامت بالمرور على الصيدليات والتفتيش على المستلزمات الطبية والأدوية.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن الحملة نجحت في إغلاق صيدلة لعدم وجود دكتور صيدلي متخصص وتم تحذير الصيدليات بعدم بيع أصناف مجهولة أو غير مصرح بتداولها وإلا سوف يتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويل المخالفة للجهات المختصة.

تموين سفاجا تشن حملات على المخابز والأسواق لضبط المخالفين

كما تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، عدة حملات تموينية بالتنسيق مع ادارة تموين سفاجا على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

وأضافت المغربي أن إدارة تموين سفاجا برئاسة فوزي دنقي تمكنت من المرور على عدد كبير من مخابز المدينة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد المخالفات ومتابعة السلع التموينية والمواد الغذائية والمرور على المخابز البلدية والأسواق للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من المنتجات.

أكدت رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتشديد الرقابة على كل القطاعات الخدمية مع تكثيف الحملات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.