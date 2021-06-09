خريطة رصف الشوارع الصغيرة بمرسى مطروح ومدها بالمرافق «صور»

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة المشروعات الجارية فى مدينة مرسى مطروح، ورصف الشوارع الفرعية والصغيرة، والانتهاء من أعمال الترميم بنطاق المدينة، وأعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، خريطة رصف الشوارع الجانبية فى الأحياء والعزب، طبقا لخطة الرصف 2020/ 2021 شرق مرسى مطروح، والمصدق عليها من محافظ مطروح، وتنفذ الأرصفة، والبلدورات ودهانها مع الأعمدة، مع الإنتهاء من تشجير الشوارع وتجميلها.

تفاصيل مشروعات الرصف فى مدينة مرسى مطروح

جرى الانتهاء من تنفيذ شوارع فى منطقة علم الروم شرق المدينة، طبقا لرئيس مدينة مرسى مطروح، وذلك بطول 1 كم، وربطها بكلا من محور الدكتور الفنان على حميده، بطول 1.25 كم والمقابر بعزبة شندى بالكيلو7 بطول 500 متر، وجارى العمل فى منطقة حتاوة بالكيلو 5 برف طريق بطول 2 كم، ورصف طريق بقرية سملا بالكيلو 12 بطول 400 م.

ترميم شوارع مرسى مطروح ورصفها بعد مدها بالمرافق

أكد رئيس مدينة مرسي مطروح أنه عقب الإنتهاء من مد شبكات الغاز الطبيعى، ومد خطوط المياه، وكابلات الكهرباء، والإنارة فى بعض مناطق المدينة، بدأنا في أعمال الترميم لشوارع بمنطقة عمارات محدوي الدخل وذلك في اطار خطة المدينة لاعادة الشئ لاصلة، كما جرى الإنتهاء من رصف منطقة ريم وشوارع المحكمة القديمة والمرور، ومعظم شوارع زاهر جلال، حتي منطقة علم الروم، ومحيط عمارات بورسعيد والروضة، والسنوسية وطريق الخروبة وجاري الإنتهاء من طبقة الأساس، تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتي الشوارع الفرعية خلف إذاعة مطروح الإقليمية.

الانتهاء من مشروعات البنية التجتية بمرسى مطروح

أكد رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح على توجيه جميع الشركات العاملة فى المدينة، ببذل جهد كبير وسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية، لمشروعات مياه الشرب، والغاز الطبيعى، والكهرباء، والصرف الصحي، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال الرصف داخل الأحياء والعزب، تزامنا مع تمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة، تيسيرا علي سيارات المواطنين والطوارئ لحين الإنتهاء من الرصف على مستوى المدينة.