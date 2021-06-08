أسعار المصايف في مصر 2021.. مرسى مطروح الأرخص

أسعار المصايف في مصر 2021، تختلف من مصيف إلى آخر، حسب الإمكانات، والشقق والشاليهات، وتتحكم في ذلك الفرش والتشطيب، ومدى رؤية الشاليه أو الفيلا أو الشقة من البحر، وعدد الغرف.

جميع هذه التفاصيل يجرى من خلالها التعرف على أسعار المصيف، كما يدخل عدد الأيام في الحسابات لأسعار المصايف، حيث إن زيادتها تقلل من سعر الإيجار اليومي، بينما قلة عدد الأيام، بمعدل ثلاثة أيام أو أقل، ترفع من سعر الإيجارات، وهو أمر متعارف عليه في جميع المصايف على مستوى مصر.

تفاصيل أسعار المصايف في مصر 2021

وتقدم «الوطن» خدمة أسعار المصايف في مصر 2021، ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها، وفق مصادر وسماسرة في سوق الشقق المصيفية، وحسب ما رصدته الصحيفة من عروض أسعار المصايف بمختلف محافظات مصر، والتي جاءت كالتالي:

- أسعار شقق المصيف في مدينة مرسى مطروح، يبدأ سعر إيجار الشقة من 100 جنيه وحتى 1500 جنيه في الليلة الواحدة، بحسب خالد سيد أحمد، أحد السماسرة بمطروح.

- أسعار الشاليهات والفيلات في الساحل الشمالي، طبقا لعيد الأمير سمسار بالساحل الشمالى، يبدأ الإيجار من 500 جنيه للشاليه الغرفة الواحدة، ويصل حتى 15 ألف جنيه فى الليلة للفيلا، التي تصل إلى 7 غرف بحمام سباحة وثلاثة حمامات وموقف للسيارة وحديقة خاصة، ومجهزة بأجهزة تكييف، وتتميز برؤية كاملة للبحر أو البحيرات.

- أسعار الشقق في مصيف الإسكندرية، تبدأ من 400 جنيه وتصل إلى 1200 جنيه في الليلة، حسب محمد فايد سمسار شقق بالإسكندرية، وذلك وفقاً لموقعها وارتفاعها وعدد غرفها والفرش المتواجد بها.

- وأكد إسلام العدوي، أحد العاملين في مجال العقارات المصيفية، أن أسعار الشقق المصيفية في جمصة، تتراوح من 100 إلى 300 جنيه لليلة، على حسب اختلاف المكان والقرب والبعد من البحر.

- أسعار المصيف فى الغردقة، من خلال الشاليهات، ويتراوح إيجار الشاليه بين 400 جنيه حتى 700 جنيه في الليلة الواحدة، حسب على صالح مدير مكتب تسويق شقق مصيفية، ويكون مفروشاً ومجهزاً بجميع الأجهزة الكهربائية وغرفة نوم وحمام ويقع على البحر مباشرة داخل كومباوند وحمام سباحة خاص وشاطئ خاص.

- أسعار المصيف فى رأس البر وبلطيم، من خلال الشقق المصيفية، طبقاً لنهال سعد، منظمة رحلات بالمصايف، تتراوح سعرها ما بين 200 جنيه وحتى 400 جنيه فى الليلة الواحدة.

مصايف مصر مستعدة لصيف 2021

وأعلنت المحافظات الساحلية، بحسب تقارير سابقة نشرتها «الوطن»، عن انتهاء استعداداتها لاستقبال المصطافين خلال الموسم الجديد مصيف 2021، من خلال رفع حالة الطوارىء بالمستشفيات لاستقبال أي حوادث محتملة، وفي المرافق العامة بشركات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات مع وزارة الداخلية، لتأمين جميع المصايف حتى نهاية موسم الصيف.