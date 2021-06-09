أستاذ بجامعة عين شمس: 3 أنواع من علاج ضمور العضلات في مصر

قالت الدكتورة ناجية علي فهمي، رئيس قسم وحدة علاج الأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي، أستاذ علاج ضمور العضلات في مصر، إن علاج ضمور العضلات في مصر متوافر منذ فترة، وهناك 3 أنواع من العلاج للضمور الشوكي و 4 علاجات لضمور «الدوشام» في مصر، مشيرة إلى أنها علاجات في صورة أدوية وليست عمليات تدخل جراحي، باستثناء بعض الحالات تحتاج إلى تدخل جراحي وفقاً لطبيعتها.

ناجية: علاج ضمور العضلات في مصر مكلف ويجب تصنيعه داخليا

وقالت الدكتورة ناجية فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن علاج ضمور العضلات في مصر مكلف، مطالبة بأن تتدخل الدولة لرفع التكاليف الباهظة لعلاج الضمور، مضيفة أن الملف الخاص بعلاج ضمور العضلات أصبح كبيرًا، بالإضافة إلى أنه يحتاج لتحاليل جينات ضخمة وبتكاليف مرتفعة، «تكاليف العلاج أصبحت مرتفعة جدًا والأهالي بيتعبوا في دفع المصاريف».

وأشارت الأستاذة بمستشفى عين شمس التخصصي إلى أن أدوية علاج ضمور العضلات غير مسجلة في مصر لارتفاع تكاليفها، مؤكدة أنه يجب الإسراع والعمل لسرعة تسجيل الأدوية وتصنيعها بأسعار مناسبة للجميع، خاصة أن هناك العديد من الحالات تحتاج إلى علاجات وأدوية، وأن تكون هناك خطة طويلة الأجل لتصنيع العلاجات المكلفة في مصر.

أصعب حالات ضمور العضلات

وعن أصعب حالات ضمور العضلات، أوضحت أنها هي النوع الأول وهو ضمور العضلات للحبل الشوكي لأنه يؤدي إلى الإعاقة والوفاة، والنوع الثاني من ضمور العضلات هو في النخاع و له علاج من خلال النخاع أو عن طريق الفم، وجميع علاجاتهم موجودة في مصر.

إنشاء بنك الجينوم المصري

وعن إنشاء مصر لبنك الجينوم، قالت رئيس قسم وحدة علاج الأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي، إنه شيء إيجابي وسيسهم في معرفة شفرات الجينات والإسراع في علاج الأمراض الوراثية :«لازم ندخل في عصر العلاجات الجينية وأن نتفاوض على العلاجات الحديثة ولكن كل شوية هيطلع لنا مرض يحتاج إلى علاج جيني جديد وبالتالي بنك الجينوم سيسهم في القراءة المبكرة لعلاج الأمراض المستعصية الوراثية».