أماكن تحليل كورونا في مستشفى عين شمس التخصصي

قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، إن هناك استعدادت على أعلى مستوى بمستشفيات جامعة عين شمس، تحسبا لأي سيناريوهات بشأن كورونا، موضحا أن تحليل كورونا بمستشفى عين شمس التخصصي، من خلال العيادات المتخصصة للكشف عن المواطنين الحاملين لأعراض المرض ويعانون من أعراض اشتباه، وأنها تتم بمقابل مادي، سواء من خلال الدفع النقدي أو من خلال التحويلات.

مستشفى عين شمس التخصصي: تحليل كورونا متاح للجميع بمقابل مادي

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مستشفى عين شمس التخصصي تحليل كورونا بها معملين للتحليل، المعمل الأول مرجعي ويتبع المجلس الأعلى للجامعات والمستشفيات الجامعية، والمعمل الثاني بالمستشفى ويتبع العيادات المخصصة لحالات للاشتباه، مشيرًا إلى أن المستشفيات غير مخصصة لعزل المصابين بكورونا، وأنها مخصصة لعلاج الأمراض المختلفة والفحص الطبي، مؤكدا أنها مجهزة على أعلى مستوى.

وتابع نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الأماكن المخصصة لعزل كورونا، هي مستشفى عين شمس الميداني، ومستشفى عين شمس التخصصي بالعبور، ومستشفى طب المسنين بالدمرداش، مشيرا إلى أن هناك كفاءات طبيبة على أعلى مستوى للتعامل مع الأزمة واستعداد على أعلى مستوى، لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

وبشأن نسب الإشغالات بالمستشفيات الجامعية للأماكن المخصصة لعزل مصابي كورونا؛ أوضح أنها لا تتعدى 40% في الأماكن المخصصة للرعايات سواء المركزة أو المتوسطة، مشيرا إلى أن نسب الإشغالات في الأسرة المخصصة للعزل العادي لا تتجاوز 40%، بجميع أماكن العزل، مؤكدا أنه لا توجد أي نواقص أو أزمات بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لسد أي احتياجات.

وناشد نائب رئيس جامعة عين شمس المواطنبن بضروروة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.