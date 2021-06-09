الانتهاء من إنشاء وتشغيل 4 مجمعات صناعية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تمثل مبادرة حياة كريمة، فرصة ذهبية للصناعة المصرية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يجري توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس، على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعي، وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وأظهر بيان وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة استهدفت من خلال هيئة التنمية الصناعية، إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وفي ذلك الإطار، جرى الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية، بنسبة 100%، وبدأت المصانع العمل بها فعليا وهي: المجمع الصناعى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بإجمالى وحدات بلغ 296 وحدة ومساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

وفي محافظة بورسعيد «جنوب الرسوة»، الانتهاء من المجمع الصناعي بإجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة ومساحات تتراوح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.

فيما جرى الانتهاء من المجمع الصناعي بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، بإجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة ومساحات تتراوح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية، الهندسية، والكيماوية.

من بين هذه المجمعات يأتي المجمع الصناعي بمرغم 1 بمحافظة الإسكندرية، بإجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:

1- مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: بإجمالى عدد وحدات 204 وحدات مخصصة للصناعات البلاستيكية.

2- مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: بإجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة، تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.

3- المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: بإجمالي عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.

4- المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: بإجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.

5- المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: بإجمالي عدد وحدات بلغ 206 وحدات، تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.

6- المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 611 وحدة، تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.

7- المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: بإجمالي وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه جار حاليا الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات «أسيوط- أسوان- البحيرة- قنا- الفيوم»، بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية، تستهدف الصناعات «الكيماوية- الهندسية- الغذائية- الطباعة والتغليف- الأثاث».