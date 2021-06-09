علي الدين هلال: مصر الشريك الأول للفلسطينيين

قال الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب والرياضة السابق، إن مصر أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة، وكراكات للعمل قبل أن يجف العنف، مشيرا إلى أن الدعم المصري جمع بين الدعم الإغاثي، والإنساني، والإعمار، ثم الجانب السياسي لوقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، وهذا تدخلات متعددة، وتثبت أن مصر شريك موثوق به سواء من جانب الفلسطينيين أو الإسرائيليين، والجانبان يقبلان وساطة مصر، مشددًا على أن مصر هي الشريك الأول للفلسطينيين، ورغم الإساءة لمصر من بعض الفصائل فإنه في وقت الجد والحرج اكتشفوا أن مصر هي الطرف الذي يمكن الاعتماد عليه.

وأضاف «هلال»، في لقاء مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الفضائية، ويقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء، أن التدخل المصري في الأزمة أدى إلى وقف إطلاق النار، كما أدى إلى إجراء اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وشكره على الدور المصري، مشددًا على أن السياسة لا يكون فيها عواطف ولكن مصالح وقوى وقدرات، ومصر أثبتت أنها لديها قدرات وحلول لا توجد عند أحد.

وتابع وزير الشباب والرياضة الأسبق، أن الدور المصري لم يتوقف عن الاتفاق على وقف إطلاق النار ولكن هناك تثبيتا لوقف إطلاق النار، وهناك عناصر أمنية مصرية للتأكد من احترام الطرفين لهذا الأمر ثم مفاوضات، ثم طرح أفكار، إضافة إلى إدخال معدات البناء لإعادة إعمار قطاع غزة.

ولفت إلى أن نفس هذا الأمر حدث في ليبيا، حيث إن الأمور تغيرت بعد التدخل المصري، وأهم شيء في الدور المصري أنه صادق، ويفعل ما يقول ولا يتحدث بألسنة مختلفة لأشخاص مختلفين، والرأي المصري واضح ومحدد، وفيه «تقل ورزانة» وتفكير عميق في الأحداث، وإعداد كامل للرؤية ومن بعدها طرح الرؤية.