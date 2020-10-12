علي الدين هلال: الرئيس السيسي لديه حلم كبير ويسابق الزمن لتحقيقه

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه حلم كبير لمصر ويسابق الزمن لتحقيق هذا الحلم.

وأضاف "هلال" خلال حوار ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الجهاز الإداري المصري في داخله يعتبر نفسه سيد الشعب وليس خادمه، ولا بد من تغيير تلك الأفكار.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تستحق أن تكون دولة كبيرة بحق، لكن الأجهزة التنفيذية بها الكثير من الارتباك وظهر ذلك جليا خلال إدارة أزمة التصالح على المباني.

وعن فرص فوز أي من المرشحين للرئاسة الأمريكية، قال الدكتور علي الدين هلال: "بصرف النظر عن فوز أي من الطرفين لن تنتهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسلام، وستكون هناك سيناريوهات درامية، نحن أمام ظهور غير عادي لعورات الديموقراطية الأمريكية".