«مذبحة أبو حزام» بقنا.. النيابة تجدد حبس المتهمين الرئيسيين

قررت النيابة العامة في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس العناصر الرئيسية المتورطة في «مذبحة أبو حزام»، شرق مدينة نجع حمادي، من عائلتي «السعدية» و«العوامر»، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية مقتل وإصابة 17 شخصاً، خلال إطلاق النيران على سيارة ميكروباص محملة بالركاب، أثناء قدومها من مدينة نجع حمادي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، بعد أيام قليلة من مذبحة أبو حزام من ضبط حوالي 24 شخصاً، من ضمنهم 4 متهمين رئيسيين، هم «أبوالحسن س.»، المتهم الأول في المذبحة، الذي بادر بإطلاق النار على الميكروباص، و«عاطف أ.»، و"ممدوح ص.»، من عائلة «السعدية»، بالإضافة إلى ضبط «سيف م.»، المتهم بقتل والد الأول، والذي أشعل نار الفتنة، بالإضافة إلى 20 متهماً، من الطرفين وبحوزتهم أسلحة نارية.

مذبحة أبوحزام خلافات مالية وراء الجريمة

وكان الأمن العام في وزارة الداخلية قد كشف عن ملابسات حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية أبو حزام في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتبين أن خلافات مالية سبب مذبحة أبو حزام، وتم القبض على منفذي الحادث، حيث قام أحد الأشخاص ينتمي لعائلة «العوامر» بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص، ينتمي لعائلة «السعدية»، لخلاف بينهما على مبلغ مالي مما أدى إلى وفاته، وعلى خلفية ذلك قام نجل المتوفي وأبناء عمومته بإيقاف سيارة ميكروباص كانت تقل عدداً من أفراد العائلة الأخرى، وإطلاق أعيرة نارية صوب مستقليها، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى و6 مصابين.

الجناة في قبضة الأمن

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعتين، وهم 4 أشخاص، مرتكب الحادث الأول، له معلومات جنائية، وبحوزته 2 بندقية آلية، و3 أشخاص مرتكبي الحادث الثاني، تبين أن لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 بنادق آلية.

وقد تم استهداف القرية، محل الحادث، والقرى المجاورة، بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي، مدعومين بمجموعات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق السيطرة الأمنية.

وأسفر ذلك عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري، من ضمنها 14 بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش، و7 فرد محلي، بحوزة 24 متهماً، لهم معلومات جنائية، من بينهم 4 متهمين رئيسيين سالفي الذكر.