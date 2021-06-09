محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة ترعة الزمر بالعمرانية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، قبل قليل، أعمال التطوير الجارية بنطاق منطقة ترعة الزمر بحي العمرانية، لما تضمه من محاور مرورية مهمة، على رأسها محور المشير كمال عامر، الذي يتم العمل حاليا به، في إطار تطوير شبكة الطرق بمحافظة الجيزة.

وشملت جولة المحافظ، التوجيه برفع أي مخلفات بمحيط مناطق الأعمال، وتنفيذ طبقه الرصف السطحية والأرصفه والبلدورات وفقا لأعلي المعايير وتلافي اي ملاحظات.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، ومحمد نور رئيس حي العمرانية.