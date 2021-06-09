رئيس غرفة المطاعم: لا يجوز الامتناع عن تقديم خدمة للزبائن بسبب الملابس

قال عادل المصري، رئيس غرفة المطاعم والمنشآت السياحية، إن المحال العامة تقدم الخدمات لكل من يدخل، وهناك جريمة تخص كل من يمتنع عن تقديم الخدمات، ولكن هناك عددا من المحال العامة تضع شكلًا معينًا لملابس الزائرين احتراما للآخرين، مستنكرًا منع أحد المطاعم دخول سيدة ترتدي «عباية».

وأضاف «المصري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، إنه على تلك السيدة تحرير محضر في قسم الشرطة الذي يقع المطعم في دائرته، وسيتم تحويل ذلك المحضر إلى النيابة العامة بتهمة الامتناع عن تقديم الخدمات.

وأوضح أنه كان من الممكن أن يقوم صاحب المطعم بالاعتذار بطريقة لطيفة لتلك الزبونة حتى لا يضعها في موقف محرج بسبب ملابسها، «كان ممكن يعتذر لها بطريقة لائقة، ولكن كقانون ليس من حقه».

وأكد أن صاحب المكان دائما ما يكون لديه رؤية حتى لا يتواجد شخص غير لائق للمكان المتواجد فيه، «هو بيكون مستهدف جمهور معين، وساعات بيدخل أشخاص أقل من ذلك ولذا قد يلجأ أصحاب المطاعم لمنع دخولهم».

وفي سياق منفصل، قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك عددا من الإجراءات يجب على كافة المنشآت والمطاعم السياحية الالتزام بها وتنفيذها، للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021.

وحدد «المصري» خلال الكتاب الدوري رقم «31» لسنة 2021، والذي أرسله اليوم لجميع المنشآت السياحية، أهم التعليمات الواجب الالتزام بها خلال المرحلة الحالية.