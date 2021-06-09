أطباء عن ضعف أعراض كورونا على النباتيين وآكلي الأسماك: ترفع المناعة

أجرى فريق من الأطباء والممرضين من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تفيد بأن متبعي النظام النباتي والأسماك والمأكولات البحرية في الأكل، أقل عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مقارنة بمتناولي اللحوم.

وأثبتت الدراسة التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجود علاقة بين النظام الغذائي، وشدة فيروس كورونا، ومدة الإصابة به، حيث تنخفض فرص إصابة النباتيين بأعراض «كوفيد 19» المتوسطة بنسبة 73%، ومتناولي المأكولات البحرية بنسبة 59%.

وتحدث أطباء متخصصون لـ«الوطن»، عن تأثير تناول المأكولات النباتية والأسماك على التعرض للأعراض الشديدة لفيروس كورونا، مقارنة بتناول اللحوم.

بدران: الإكثار من تناول اللحوم يصيب بأمراض مزمنة

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن تنوع الوجبات وتوازنها في النوع والكم، مع عدم الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، من التفاصيل الهامة لرفع المناعة، حيث إن الاعتماد على اللحوم فقط أمر خطير، ومهما كانت تبدو حمراء فإنها تحمل في ثناياها دهونًا غير مرئية، ما يزيد من إصابات القلب، والأوعية الدموية، والسكتات الدماغية، والإصابة بمرض السكرى، وأمراض الشرايين التاجية، وبعض السرطانات، وزيادة الدهون والوزن والحساسية، وهو ما يزيد من عبء الأمراض المزمنة المفضلة لمضاعفات كورونا.

تأثير الأنظمة النباتية على الحماية من كورونا

وأضاف «بدران»، أن تناول الأنظمة النباتية في الأكل توفر الألياف الغذائية، وآلافا من مركبات الفيتو، التي ترفع المناعة، ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التدمير، لافتًا إلى أن نقص مضادات الأكسدة هو القاسم الأعظم في الأمراض المزمنة التي يؤثر عليها فيروس كورونا.

عبدالوهاب: أوميجا 3 في الأسماك مفيد للمناعة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، أن تناول المأكولات النباتية والأسماك وما بها من أوميجا 3، مفيد جدًا لصحة المواطنين وللمناعة، وهو ما تناولته الدراسة الأمريكية بشأن تأثيره على مصابي فيروس «كوفيد 19»، وانخفاض تعرضهم للمضاعفات والأعراض الشديدة للعدوى، إلا أن نتائج هذه الدراسة لا يمكن توسيعها على نطاق أكبر، خاصة أن بعض الأطباء عارضوا أكل الأسماك مع الإصابة بكورونا.

وأشارت «عبدالوهاب» إلى أن بعض الأبحاث أثبتت نتيجة أن تناول الأسماك يمكن أن يعرض متناوله للبيكتريا التي قد تصاحب الأسماك خلال نقلها من مكان لآخر، وذلك يجعل جهاز المناعة لا يعمل بكفاءة جيدة مع فيروس كورونا المستجد، وأنه يمكن الحصول على أوميجا 3 من خلال المكسرات بدلا من الأسماك، فلذلك تضارب الأبحاث في هذه الجزئية يجعلها ليست مجالا للتطبيق على نطاق واسع.