ماكرون: التوصل لسلام بين إسرائيل وفلسطين هدف فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد باريس للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل لسلام دائم بين إسرائيل وفلسطين، في ظل جهود ومبادرات دولية عدة في هذا الصدد.

ماكرون والتوصل لسلام بين إسرائيل وفلسطين

وأفادت وكالة رويترز، بأن ماكرون قال في تصريح إن: فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت مساء الخميس 19 مايو الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.

وأشارت في بيان لها، إلى أن «القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة، وسيكون متزامنا ومتبادلا».

وفي أعقاب بدء سريان وقف إطلاق النار، بدأت مصر جهودا دبلوماسية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لسلام بين إسرائيل وفلسطين.

وزار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن كل من إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن، وذلك في إطار التوصل لاتفاق دائم للسلام بين إسرائيل وفلسطين.

مساعي روسية للتوصل لسلام بين إسرائيل وفلسطين

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو تبحث مع فلسطين وإسرائيل وشركاء دوليين آخرين إمكانية عقد اتصال مباشر بين طرفي الصراع في المنطقة، بهدف التوصل لسلام بين إسرائيل وفلسطين.

وفي تصريحات لإذاعة راديو روسيا، أوضحت زاخاروفا أن روسيا تخوض مشاورات حول هذا الموضوع مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك مع أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط (والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي).

وفي إطار جهود التوصل لسلام بين إسرائيل وفلسطين، أكدت زاخاروفا أن العرض الروسي لتنظيم هذا الاتصال في موسكو لا يزال قائما، الأمر الذي أكده الجانب الروسي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الأحد.

وكانت موسكو أعربت مرارا عن قلقها إزاء تفاقم التوتر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل على تحقيق تسوية شاملة للصراع بناء على حل الدولتين، داعية لمراعاة وضع الأماكن المقدسة بالقدس ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، من أجل التوصل في النهاية لسلام بين إسرائيل وفلسطين.