وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد على البطاقات: ليست في 2021

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موعد فتح باب إضافة المواليد في منظومة التموين والخبز المدعم، فذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، السبب وراء وقف إضافة المواليد إلى بطاقات التموين، بعد توجيه الدعم المالي من الموازنة العامة للدولة إلى وزارة الصحة، بقيمة وصلت إلى 14 مليار جنيه، متوقعًا أن يتم بدء فتح باب إضافة المواليد في الموازنة العامة بعد المقبلة، أي في موازنة العام المالي 2022\2023.

وأضاف «المصيلحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم إلى بطاقات التموين يصل إلى ما بين مليون إلى 3 ملايين من المواليد الجدد، كما أن دعم الموازنة العامة لمنظومة الخبز بقيمة 53 مليار جنيه في الموازنة الحالية، موضحًا أنه تم ضم 600 ألف مواطن من الفئات الكثر احتياجا إلى منظومة التموين والخبز المدعم في العام الماضي.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ربط المنظومة بقاعدة بيانات برامج الدعم الاجتماعي الأخرى مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، ساهم كثير في تحديد المستحقين وتوفير الدعم لهم، موضحًا أن إجمالي ما كان يخزن من قمح في الصوامع خلال عام 2014 كان يصل 1.4 مليون طن وحاليا وصل حجم التخزين 3.4 مليون طن دون حدوث أي تلف أو فاقد.

وأردف أن الفاقد في الصوامع الترابية للقمح كان يصل إلى 15% ما يعني إهدار 5 مليارات جنيه، ومع إنشاء الصوامع المتطورة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح لا يوجد فاقد، «نستهلك 10 ملايين طن قمح سنويا، والقدرة التخزينية لصوامح القمح حاليا تبلغ 3.4 مليون طن»، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء صوامع قمح في توشكى والدلتا الجديدة.