«من فيروس ميت».. استشاري أمراض قلب يكشف أسماء لقاحات آمنة للحوامل

قال الدكتور هاني عياش، استشاري أمراض القلب في «أبستيت» الطبية في نيويورك، إن هناك بعض الفئات لم تحصل على موافقة نهائية باستخدام اللقاح، ومنها الحوامل، لأن الحمل من الأمور التي تزيد مخاطر مضاعفات فيروس كورونا، ولذلك فإنهم يوصون بالتنسيق بين الطبيب المعالج، والمرأة الحامل في الحصول على اللقاح.

وأضاف «عياش» في مداخلة عبر تطبيق «zoom» مع برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، أن بعض التطعيمات التي لا تحتوي على الفيروس تعتبر آمنة للحوامل، مثل لقاح «فايزر»، و«موديرنا»، وأيضا الطعوم التي يوجد بها فيروسات ميتة، تعتبر آمنة، مشددا على أهمية إجراء دراسات قبل التأكيد من السماح بحصول الحوامل على التطعيم.

وتابع استشاري أمراض القلب في «أبستيت» الطبية في نيويورك، أن هناك سماح بحصول الحوامل على التطعيم ولكن ببعض القيود، لأن إصابة الحومل بالفيروس ستعرضهن لمخاطر كبيرة، والعالم كله حاليا في «مركب واحدة»، مشددا على أنهم في الولايات المتحدة وصلوا إلى مرحلة خلع الكمامات، ويجب أن تصل مصر إلى هذه المرحلة بعد تطعيم حوالي 70% من المواطنين.

ولفت إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة طعمت أكثر من 70%، وهناك قرار بفتح المدارس إجباريا في الشهور المقبلة، مشددا: «أي تطعيم قدامك خده، وسواء فايزر أو سينوفاك أو أسترازينكا، فإنها جميعا جيدة، ولكن لو أصبت بالفيروس فهناك الكثير من المخاطر».

وأوضح أنه في المجتمع الأمريكي لا يوجد أطباء يتحدثون بشكل سلبي عن اللقاح، مشددا على أن أكثر من يقنعون المرضى بالحصول على اللقاح هم الأطباء، ولكن الطبيب نفسه يجب أن يقرأ جيدا، ويعرف طبيعة التطعيم، حتى ينصح الناس به، لافتا إلى أهمية إقناع الأطباء بأهمية التطعيم.