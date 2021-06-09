عاجل.. سائق يضرب طفله حتى الموت في الغربية: «سرق عمه»

شهدت قرية «محلة مسير»، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، قبل قليل، مقتل طفل في العقد الثاني من العمر على يد والده، بطريق الخطأ، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى الموت، عقاباً له على سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من عمه.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قطور، مساء اليوم الأربعاء، بورود إشارة من مستشفي قطور المركزي، باستقبال طفل جثة هامدة، وبه إصابات ظاهرية وكدمات في العين والرأس وسحجات في الصدر، مما يرجح وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الطفل يُدعى «عاطف ح. ن.»، 13 سنة، طالب في الصف الأول الإعدادي، ومقيم بقرية «محلة مسير» بدائرة المركز، وأن وراء الواقعة والد الطفل ويُدعى «حسان ن.»، سائق، حيث قام بالاعتداء على طفله بالضرب باستخدام عصا خشبية، بغرض تأديبه، بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من منزل عمه، مما أسفر عن وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.