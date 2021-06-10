«السياحة»: «مبنقفلش غير الفندق اللي مش ملتزم خالص»

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، إنهم أغقلوا 25 فندقا و17 مطعما في البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة، لافتا إلى أن أبرز المخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية، وعلى سبيل المثال إذا كانت هناك 8 إجراءات يشترط تطبيقها، والفندق غير ملتزم بشرط واحد منهم يعتبر غير ملتزم.

وأضاف «العاصي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن المخالفات تتمثل في عدم وجود المطهرات، والتطهير من بداية الدخول، وارتداء الكمامات للعاملين، مشيرا إلى أنه لا يوجد إنذار في هذه الحالات، ولكن يُطبق عليه العقوبة وهي الغلق 7 أيام، لافتا إلى أنه عند صدور قرار بالغلق يتم تقييم فترة انتهاء حجز المقيمين بالفعل في الفندق، ويُمنع الفندق من الحجز لعملاء جدد، ولكن المقيمين بالفعل يمكنهم قضاء فترة حجزهم.

وتابع مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، أن هذه القرارات لم تحدث في يوم أو اثنين، ولكنها نتيجة مرور اللجان على الفنادق، موضحا: «مبنقفلش غير اللي مش ملتزم خالص، ومش بيساعدنا نتعاطف معاه ونديله فرصة، وبنلاقي قصور شديد جدا في الإجراءات».

ولفت إلى أن الفندق بعد انتهاء فترة العقوبة يُعاد تقييمه مرة أخرى، وإذا كان ملتزمًا يُحرر محضر فتح للفندق، وإذا لم يلتزم تُضاعف العقوبة لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن أكبر نسبة مخالفة كانت في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه يفاد لجان سرية للمرور على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية.

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن هذه اللجان رصدت خلال عملية المرور والتفتيش مخالفة عدد 25 فندقاً بمحافظات البحر والأحمر وجنوب سيناء والقاهرة وعدد 17 مطعماً سياحياً بالقاهرة لعدم التزامهم بالإجرءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة، لافتا إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية بغلقها لمدة أسبوع وغرامة 4 آلاف جنيه طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.