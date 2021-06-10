في ذكرى رحيلها.. تعرف على ابنة الفنانة زهرة العلا: أخرجت «نونة المأذونة»

بملامحها الهادئة وموهبتها الكبيرة استطاعت الفنانة الراحلة زهرة العلا، أن تحقق نجاحًا في السينما المصرية، وتصبح من علامات زمن الفن الجميل، قدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الفنية، تنوعت بين السينما والأعمال الدرامية التليفزيونية والمسرحيات تجاوزت الـ200 عمل فني.

ويحل اليوم 10 يونيو ذكرى ميلاد الفنانة زهرة العلا، ولا يعلم الكثير أنها والدة المخرجة منال الصيفي، التي تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وأنجبت الفنانة الراحلة المخرجة منال الصيفي، من زوجها المخرج حسن الصيفي، وتخرجت عام 1993، وبدأت رحلتها كمساعد مخرج، مع عدد من المخرجين، من ضمنهم داوود عبدالسيد، وخيري بشارة.

وكانت أول الأفلام السينمائية التي أخرجتها منال الصيفي عام 2005 وهو فيلم «الحياة منتهى اللذة» من بطولة حنان ترك، منة شلبي، يوري مرقدي، مجدي كامل وزينة، كما أخرجت أول مسلسل تلفزيوني عام 2011 وهو «نونة المأذونة»، بطولة حنان ترك.

ورحلت عن عالمنا الفنانة زهرة العلا في عام 2013، عن عمر ناهز 79 عامًا، وكانت آخر الأفلام السينمائية التي شاركت فيها فيلم «أرض أرض»، من بطولة فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين عام 1998، لتقرر بعد ذلك الابتعاد عن الأضواء والوسط الفني حتى فارقت الحياة.