في ذكرى ميلاد زهرة العلا.. 6 أعمال ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما

87 عامًا تمر على الفنانة زهرة العلا باعتبارها من مواليد 10 يونيو عام 1934، والتي تعد إحدى نجمات زمن الفن الجميل؛ إذ بدأت مسيرتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي، واستمر عطاؤها حتى نهاية التسعينيات، لتتوارى بعدها عن الأضواء، وتقرر العيش في هدوء حتى رحيلها عام 2013.

على مدار مشوارها الفني قدمت زهرة العلا مايزيد عن 200 عمل، ما بين سينما ودراما ومسرح، وعملت مع كبار النجوم أبرزهم رشدي أباظة، فريد شوقي، أحمد مظهر، إسماعيل ياسين، عماد حمدي، فؤاد المهندس، كمال الشناوي، شكري سرحان.

واختيرت 6 أفلام للفنانة زهرة العلا، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

أيامنا الحلوة

عام 1955 شاركت زهرة العلا في فيلم «أيامنا الحلوة» مع فاتن حمامة، عمر الشريف، عبدالحليم حافظ، أحمد رمزي، زينات صدقي، إخراج حلمي حليم، سيناريو وحوار علي الزرقاني، ويحتل الفيلم المركز رقم 83 بقائمة أفضل 100 فيلم بالسينما.

رد قلبي

عام 1957 شاركت زهرة العلا في فيلم «رد قلبي» مع شكري سرحان، مريم فخرالدين، هند رستم، حسين رياض، صلاح ذوالفقار، والذي سبقت وتزوجت منه لمدة عام واحد، الفيلم للأديب يوسف السباعي، إخراج عزالدين ذوالفقار، ويحتل المركز رقم 13 في قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما.

جميلة

عام 1958 شاركت زهرة العلا في فيلم «جميلة» عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، بطولة ماجدة، أحمد مظهر، رشدي أباظة، صلاح ذوالفقار، فاخر فاخر، إخراج يوسف شاهين، سيناريو وحوار يوسف السباعي، نجيب محفوظ، علي الزرقاني، عبدالرحمن الشرقاوي، ويحتل الفيلم المركز رقم 54 في قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما.

دعاء الكروان

عن رواية الأديب طه حسين، شاركت زهرة العلا فيه عام 1959 مع فاتن حمامة، أمينة رزق، أحمد مظهر، سيناريو وحوار يوسف جوهر، إخراج هنري بركات، ويحتل الفيلم المركز رقم 14 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما.

في بيتنا رجل

شاركت زهرة العلا عام 1961 في فيلم «في بيتنا رجل» بطولة عمر الشريف، حسن يوسف، زبيدة ثروت، حسين رياض، رشدي أباظة، توفيق الدقن، للأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار يوسف عيسى، إخراج هنري بركات، ويحتل الفيلم المركز رقم 23 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما.

سواق الأتوبيس

عام 1983 شاركت زهرة العلا في فيلم «سواق الأتوبيس» مع نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي، نبيلة السيد، وحيد سيف، سيناريو وحوار بشير الديك، إخراج عاطف الطيب، ويحتل الفيلم المركز رقم 8 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما.