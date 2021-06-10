جومانا ماهر: حلقة «صباح الخير يا مصر» من غزة حققت انتشارا غير مسبوق

احتفت الإعلامية جومانا ماهر، بحلقة برنامج «صباح الخير الخير يا مصر»، التي جرى بثها من قطاع غزة لأول مرة في تاريخ الإعلام المصري، والتي قدمها الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، مشيرة إلى أنها حققت ردود فعل قوية وانتشرت انتشارا غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت ماهر خلال تقديمها برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية: «لأول مرة كنا هناك من قلب غزة لكي نقول هنا القاهرة بعد الحرب الأخيرة والقصف الإسرائيلي الغاشم الذي دمر عددا من المباني والمنشآت والبيوت والأبراج السكنية والمكاتب الإعلامية».

من جهته قال الإعلامي حسام حداد، إن الحلقة كانت مختلفة واستثنائية في ظروف استثنائية، إذ كانت غزة صاحبة النصيب الأكبر من الدمار وهي الأقرب جغرافيا لمصر، لكنها جزء من فلسطين الحبيبة.

وأوضح: «في مصر لدينا قطاعات مختلفة، فهناك مجلس الوزراء والرئاسة والصحافة والإعلام والصناعة كأي دولة في الإعلام، وقررت الرئاسة ومجلس الوزراء مساندة الشعب الفلسطيني، ومن ثم كان يجب على قطاع مصري له باع طويل في الإعلام ونقل الصورة وهو قطاع الإعلام وتحديدا التلفزيون المصري أن يكون موجودا هناك وأن يكون لنا أعين هناك ترصد ما يحدث، كما أننا نحب أن نكون هناك وأتمنى أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إلى القدس ورام الله ويافا وأريحا والجليل».

وواصل: «في صباح الخير يا مصر لن نتردد دقيقة أن نتواجد في أرض فلسطينية حقيقية كفلسطينيين يزورون أرض فلسطينية وهو ما فعله محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والمصورون والمخرجون والعاملون على نقل الصورة».