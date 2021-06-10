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غدا.. قطع المياه 10 ساعات عن 11 منطقة بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
09:45 ص | الخميس 10 يونيو 2021
انقطاع مياه

انقطاع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بأسوان لمدة 12 ساعة، غدا الجمعة، لتنفيذ أعمال ربط خطوط الصرف الصحي.

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمحافظة أسوان، اليوم، قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط طرد الصرف الصحي بجوار مخبز الشرطة بطريق السماد، وكذلك تنفيذ أعمال ربط بعض شبكات المياه بالكورنيش وحي غرب وحي شرق، وهو الأمر الذي سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية : «وسط البلد بالكامل – الكورنيش بالكامل – شرق البندر بالكامل – شارع البركة – شارع المطار - السوق السياحي – الحدادين – أرض أبو شوك – سوق الخميس – أطلس – شارع سعد زغلول»، بجانب ضعف المياه بعدة مناطق بحي شرق «كوبرى الصدرية – الحصايا – الحكروب – الناصرية – أرض الجميلي».

وتابع البيان: «ستبدأ الشركة قطع المياه اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء غد الجمعة الموافق 11/6/2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 12/6/2021.. لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، توفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة».

 

 

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