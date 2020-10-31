900 مليون جنيه لإدخال مياه الشرب والصرف للمناطق المحرومة بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تخصيص 900 مليون جنيه؛ لتنفيذ عددٍ من مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة العام المالي 2020/2021، من أبرزها مشروعات الصرف الصحي في الكلح بإدفو، والكاجوج بكوم أمبو، وتوفيق مشروع الإسكان المتميز، ومحطات مياه شرب بقرى ومدن المحافظة.

وأشاد محافظ أسوان بالدعم الحكومي من مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف، وإدخال خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة في المدن والقرى.

ووجَّه عطية مسؤولي المحافظة بالإسراع؛ لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرى أبو الريش قبلي وبحري، مع إنهاء جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرى ومدن محافظة أسوان، طبقاً للمخططات الزمنية المحددة حتى تُحقق الاستفادة القصوى منها للمواطن الأسواني، وفي السياق نفسه كلَّف محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان، بتفقد مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي مدينتي السباعية والبصيلية التابعين لمركز إدفو؛ للوقوف على معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل بها.

وأشارت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، إلى أن هذا المشروع الضخم تصل تكلفته الإجمالية إلى 399 مليون جنيه منها 199 مليون جنيه لإنشاء 6 محطات رفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد، إضافة إلى إنشاء محطة المعالجة بطاقة تصل إلى 27 ألف م3/ يومياً بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.

وأوضحت أنه من ضمن المشروعات المتوقع إنهاؤها خلال العام المالي الحالي مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة بتكلفة 44 مليون جنيه، إلى جانب مشروع الصرف الصحي بقرى توشكى شرق وغرب وأبوسمبل، وأيضًا محطة معالجة توشكى بمركز نصر النوبة بطاقة 17 ألف م3/يوم بتكلفة 120 مليون جنيه، إضافة إلى عدد 3 محطات مياه شرب بمدينة ومركز إدفو بطاقة 7.2 الف م3 يومياً بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه.