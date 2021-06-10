وزير النقل: تشغيل القطار الكهربائي أكتوبر 2021.. والمونوريل 2023

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّه سيتم تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة)، رسميا أمام الركاب تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشيرا إلى أنّ القطار الكهربائي صمم على الطراز الأوروبي، وسيقدم خدمة متميزة لجمهور الركاب المسافرين، كما أنّ وسائل المواصلات الحديثة التي سيتم إدخالها مصر ستعمل على إحداث طفرة هائلة في وسائل النقل والمواصلات.

وأضاف الوزير لـ«الوطن»، أنّ العمل جار لتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنّ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة سيتنتهى العمل منه وتجهيزه للركاب أكتوبر 2023، والوزارة تسير بخطوات ثابتة لتطوير مجالاتها كافة، لخدمة المواطن المصري.

وأشار وزير النقل إلى أنّ مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد تسير بشكل منتظم، وجار العمل على تحديث منظومة الجر من عربات وجرارات، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على التأخيرات، موضحا أنّ السكة الحديد تسعى لنقل مليوني راكب يوميا منتصف 2024.

وأوضح الوزير، أنّه سيتم عقد دورات تدريبية لسائقي القطارات لتعلم كيفية القيادة لمدة 6 أشهر في أمريكا، مؤكدا أنّ سكك حديد مصر ستضاهي مثيلاتها في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة، والوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير المرفق بتكلفة 225 مليار جنيه.

ونوه وزير النقل، بأنّ الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في جميع مواقع العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا أنّ السكة الحديد ومترو الأنفاق ملتزمان بتنفيذ وتطبيق الغرامات على جميع الركاب الذين لا يرتدون الكمامات الطبية أثناء استقلالهم القطارات، وهناك تعليمات مشددة بعدم السماح لأي راكب بدخول المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية.