مصادر: لجان لمعاينة مسار القطار الكهربائي في المدن الجديدة

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن أجهزة المدن الجديدة التي تقع على مسار القطار الكهربائي السريع، بدأت تستقبل مسؤولي وزارة النقل والمكاتب الاستشارية المكلفة بتصميم مسار القطار الكهربائي السريع، للانتهاء من معاينة مساره على الطبيعة بكامل المسار داخل حدود المدن الجديدة التي سيمر بها.

مصادر: لجان لمعاينة مسار القطار الكهربائي بالمدن الجديدة

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن الزيارات الميدانية لقيادات وزارة النقل والمكاتب الاستشارية، وقيادات الإسكان بالمدن الجديدة، تهدف لإزالة أية معوقات قد تعوق المسار المقترح للقطار السريع، الذي ينطلق من مدينة الجلالة بالعين السخنة، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويصل حتى مدينة العلمين الجديدة.

وأشارت المصادر، إلى أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة الداخلية بين المحافظات، نظرا لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد آخر من المدن الجديدة الرئيسية، الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقاً مستقبلية واعدة.

مصادر: تعليمات مشددة بإزالة معوقات بدء العمل بمشروع القطار السريع

وأوضحت المصادر، أن مشروع القطار السريع يعتبر نقلة نوعية هامة في مجال الجر السككي الكهربائي في مصر، وامتدادا للطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر، ويشهدها قطاع النقل، منوهة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، شدد على ضرورة إزالة المعوقات كافة، التي قد تعوق العمل بمسار القطار السريع، للانتهاء من لأعمال والإجراءات كافة، الخاصة ببدء العمل في أقرب وقت ممكن.

ولفتت المصادر، إلى أن أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور، ستنفذ بمعرفة شركات وطنية، على أن تركب الشركة العالمية الأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتورد الوحدات المتحركة، من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية.

والمشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية، كما يساهم في تنمية الساحل الشرقي على البحر الأحمر، وزيادة معدلات تنمية أراضي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

كما يساهم المشروع في تنمية محور وادي النطرون، ومحور الضبعة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وكذلك نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى الآخر الإسكندرية على البحر المتوسط، مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بمدينة السادس من أكتوبر.

كان الرئيس السيسي أطلع على الاتفاق النهائي، لإنشاء شركة «سيمنز» العالمية منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، بدءا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد 17 محطة، بطول 460 كم؛ إذ يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.