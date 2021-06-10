«الداخلية» تضبط 14116 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرر 1131 مخالفة غلق

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة ومشددة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (14116) شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(14017) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (99) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت عن تحرير (1131) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (276) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات (2035) أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارِ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.