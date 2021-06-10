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تعليم القليوبية: استراحات المراقبين جاهزة لامتحانات الدبلومات

كتب:

حسن ضالح
12:06 م | الخميس 10 يونيو 2021
جانب من الاستراحات

جانب من الاستراحات

تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية، وإستقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 24 إستراحة بمدن ومراكز محافظة القليوبية.

وشدد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية على أن تكون الإستراحات على أعلى مستوى لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية، أثناء فترة إقامتهم، وأن جميع الإستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، كما إختارها وكيل الوزارة لتكون قريبة من اللجان لمراعاة راحة السادة المشاركين في الإمتحانات.

وقال الدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام بالقليوبية أنه تم تجهيز 24 استراحة في محافظة القليوبية منها 12 استراحة للذكور و12 استراحة للأناث .

وشدد الدكتور ياسر محمود بضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم المستمر للاستراحات، حيث تم مراعاة قرب الإستراحات من اللجان والأسواق لتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على إحتياجاتهم المتعددة، وتوفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة، بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة والملايات، وفرش الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الإستراحات، وغيرهم من المستلزمات الأخرى.

 

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