كيف يقضي صلاح يومه بالغردقة وما سر عشقه لجزيرة «بيوض»؟

حرص اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على قضاء إجازته بشواطئ الغردقة وسط تكتم شديد وفرض سياج أمني على اللاعب الدولي طوال 24 ساعة، بناء على طلب اللاعب.

وأجري محمد صلاح رحلة سياحية عبر مركب سياحى خاص إلى جزيرة بيوض شمال شواطئ مدينة الغردقة والتي يفضل الذهاب إليها خلال زيارته للغردقة وزارها من قبل خلال العام الماضي.

وعن سبب عشق صلاح لجزيرة «بيوض»، قال مصدر مقرب من صلاح لـ«الوطن»، أن صلاح طلب القيام برحلة بحرية إلى حيث رمالها الناعمة وشواطئ خلابة ومناظر طبيعية غاية في الجمال بالإضافة إلى الهدوء الذي تنعم به شواطئ جزيرة بيوض حيث يحرص صلاح على البحث عن الهدوء.

وأضاف المصدر أن يوم «صلاح»، بدأ في الحادية عشر صباحا بتناول وجبة الإفطار وبدأ رحلة بلانش خاص ملك أحد أصدقائه المقربين إلى جزيرة بيوض شمال، رفقة اللاعب أحمد حسن واثنين من أصدقائه وسط حراسة خاصة.

ويمارس محمد صلاح رياضة السنوركل في شواطئ جزيرة بيوض حيث السباحة على سطح الماء من خلال ماسك زجاجى يشاهد من خلاله الشعاب المرجانية بالمنطقة، حيث تمتلك تلك المنطقة شعابا مرجانية فريدة تتنوع ما بين الشعاب الصلبة والنارية والملونة الرخوة بالإضافة إلى ظهور عدد من الكائنات البحرية النادرة مثل الدلافين و السلاحف البحرية.

وحصلت «الوطن»، على صورة خاصة للاعب على أحد اللنشات الخاصة أثناء رحلة بحرية إلى جزيرة بيوض القريبة من شواطئ الجونة برفقة الشاب عرفة غزالي قائد المركب الخاص الذي يقل صلاح في رحلاته السياحية .

ونشر اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له على متن يخت في أحد الشواطئ بالغردقة، كما نشر فيديو قصير عبر«ستوري»، في حسابه على انستجرام لمياه البحر، وأرفق الفيديو بعلم مصر.