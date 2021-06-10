محمد صلاح في الجونة وحادث قطار بنها وحريق النوبارية.. أهم الأخبار

اهتمت الصحف المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية بمتابعة 7 موضوعات هامة، وكان لجريدة «الوطن» اهتمام خاص بمتابعة تفاصيل إقامة محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي في الجونة، ثم حريق محطة فرز وتصدير الحاصلات الزراعية في النوبارية بمحافظة البحيرة والتي بلغت خسائرها نحو 80 مليون جنيه، فضلا عن تشريد 300 عامل، فضلا عن متابعة واقعة مقتل إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، ومذبحة أبو حرم في المنيا.

تفاصيل إقامة محمد صلاح في الجونة

ويقضي اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، إجازته داخل فيلا خاصة بمنتجع الجونة في مدينة الغردقة، على ساحل البحر الأحمر، فى سرية تامة، وسط تأمين أمني بناءً على طلبه ... التفاصيل من هنــــا

خسائر حريق محطة تصدير الحاصلات الزراعية في البحيرة

بلغت الخسائر المادية الناجمة عن حريق محطة فرز وتصدير حاصلات زراعية في النوبارية بمحافظة البحيرة نحو 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسريح 300 عامل، بعدما فقدوا مصدر رزقهم، وكشفت المعاينات الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي، وبحسب ما أعلنت المصادر الرسمية، لم يتسبب الحريق في أي خسائر بشرية أو إصابات، باستثناء عدد محدود من حالات الاختناق، جرى إسعافهم في الموقع. ... التفاصيل من هنــــا

خروج عربة القطار الروسي عن القضبان بمحطة بنها

وشهدت محطة سكك حديد بنها خروج عربة من القطار الروسي «أسوان - إسكندرية»، رقم 163 عن القضبان، مما تسب في تعطل جزئي للحركة وتم رفع العربة علي الفور بوسط ونش الإنقاذ دون إصابات، وعادت حركة القطارات، وتبين أن السبب وراء الحادث هو خروج القطار عن التحويلة على الخط الطوالي، فيما شكلت هيئة السكة الحديد لجنة للوقوف على أسباب الحادث. ... التفاصيل من هنــــا

تشييع جنازة خطيب الأوقاف بعد مقتله في الدقهلية

وشيع أهالي قرية «الصلاحات» مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، جنازة الشيخ وليد عمر عز الدين، 48 سنة، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والذي لقي مصرعه مساء الثلاثاء الماضي على يد ابن خالته في القرية، لخلافات قديمة بين العائلتين انتهت بمقتله بطعنات وجهها له المتهم بسلاح أبيض «مطواة»، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. التفاصيل من هنــــا

تجديد حبس المتهمين الرئيسيين«مذبحة أبو حزام» بقنا

وقررت النيابة العامة في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، مساء أمس الأربعاء، تجديد حبس العناصر الرئيسية المتورطة في «مذبحة أبو حزام»، شرق مدينة نجع حمادي، من عائلتي «السعدية» و«العوامر»، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية مقتل وإصابة 17 شخصاً، في إطلاق النيران على سيارة ميكروباص محملة بالركاب، أثناء قدومها من مدينة نجع حمادي. ... التفاصيل من هنــــا

العثور على جثة شاب غرق في الأقصر وظهرت بقنا بعد 21 يوم

وعثر عدد من العاملين في مصنع سكر قوص، بمحافظة قنا، على جثة أحد الشبان من أبناء محافظة الأقصر، تعرض للغرق في نهر النيل، قبل 3 أسابيع، حيث استمرت أعمال البحث عن جثته طوال الفترة الماضية. ... التفاصيل من هنــــا