قبل التطبيق بأيام.. تعرف على رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد بالبنوك

تبدأ البنوك العاملة في السوق المحلية، إخطار العملاء بانتهاء مبادرة البنك المركزي المصري بإلغاء رسوم السحب والاستعلام عبر ماكينات الصراف الآلي ATM اعتباراً من نهاية الشهر الجارى، وذلك عبر رسائل قصيرة لدى إجرائهم عمليات السحب والاستعلام من الماكينات.

رسالة البنوك عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، تشير إلى أن عمليات السحب والاستعلام مستمرة بدون رسوم حتى 30 يونيو المقبل، حيث سيجرى فرض رسوم تتراوح من 3 لـ10 جنيهات للسحب و1.5 لـ6 للاستعلام، اعتباراً من 1 يوليو المقبل ما لم يلجأ البنك المركزي المصري إلى تمديد مبادرته الخاصة بإلغاء رسوم السحب والاستعلام مرة أخرى.

من 3 لـ10 جنيهات للحسب

وتتراوح رسوم السحب من 3 لـ10 جنيهات على كل عملية وفقاً لكل بنك، ومن 1.5 جنيه لـ6 جنيهات للاستعلام عن الرصيد عن كل عملية.

وكانت مبادرة البنك المركزي» قد دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2020، لمدة 6 أشهر، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن تُمد لنهاية ديسمبر الماضي 6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو المقبل.

من 1.5 جنيه لـ6 للاستعلام عن الرصيد

وتقتصر عملية الرسوم على السحب والاستعلام عن الرصيد في حالة كان استخدام العميل لماكينة غير تابعة للبنك الذي يتعامل معه، وكانت الحكومة المصرية قد لجأت إلى هذا القرار من أجل تقليل الازدحام حول ماكينات الصرافة، خاصة خلال فترات صرف الرواتب الشهرية.

وتستحوذ أكبر 10 بنوك على 80% من إجمالي ماكينات الصراف الآلي بالقطاع المصرفي المصري، ويبلغ عدد ماكينات الـATM في السوق المصرية 13331 ماكينة، بنهاية شهر ديسمبر 2019، مقارنة بـ12656 ماكينة في نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة قدرها 675 ماكينة خلال 6 أشهر.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز الرسوم التي يتم خصمها عند السحب من مكينات صراف الآلي، خاصة «ببنوك أخرى».

البنك الأهلي المصري:

رسوم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه، ورسوم على حركة السحب الواحدة 5 جنيهات.

بنك مصر:

رسوم الاستعلام عن الرصيد جنيه واحد، والرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات.

بنك HSBC:

عمولة السحب 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد.

بنك فيصل الإسلامي

الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، وعمولة السحب 5 جنيهات.

بنك الإسكندرية:

رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 10 جنيهات.

العربي الأفريقي الدولي:

رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 8 جنيهات.

بنك الإمارات دبي الوطني:

الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد جنيهين.

- بنك كريدى أجريكول مصر

الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه، وعلى السحب 6 جنيه.

- البنك المصري الخليجي

الاستعلام عن الرصيد 3 جنيه، وعلى السحب 5 جنيه .

- بنك قطر الوطني QNB

الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه، وعلى السحب 5 جنيه.

بنك التعمير والإسكان:

الاستعلام عن الرصيد مجانًا، وعلى السحب 5 جنيه .

- بنك عودة

الاستعلام عن الرصيد 5 جنيه، وعلى السحب 8 جنيها.

- مصرف أبوظبي الإسلامي

الاستعلام عن الرصيد 5 جنيه، وعلى السحب 5 جنيهات.