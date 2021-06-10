بدء فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «خلفتك مسئوليتك» بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة «خلفتك مسئوليتك - أحسبيها صح»، الهادفة لرفع وعي الأسرة المصرية تجاه القضية السكانية بمراكز وقرى المحافظة خاصة القرى النائية التي تعاني من كثافات سكانية عالية، لتنفيذ رؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030 .

وأكد محافظ الجيزة في بيان، اليوم، أن المحافظة لاتدخر جهدا لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق الهدف المرجو من تلك الفعاليات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المشاركة في المبادرة للعمل علي دعمهم وتذليل أية عقبات قد تواجهم طبقاً للإمكانات المتاحة مشددا علي تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأشار المحافظ إلى إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة منتصف شهر مارس الماضي والتي استهدفت مركزي الصف وأطفيح من خلال اللجان السكانية المشكلة لتنفيذ خطة الدولة نحو معالجة الزيادة السكانية الغير مبررة التي تلتهم جهود التنمية وتحقق السيطرة علي النمو السكاني بما يساهم في تحسين خصائص الأسرة المصرية .

وفي ذلك الإطار عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، اجتماع تنسيقي مع جميع رؤساء الوحدات السكانية والعاملين بالأحياء والمراكز والمدن واللجان السكانية بحضور مدير وحدة السكان وتسريع الأستجابة المحلية بالمحافظة ومتدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين وكذا ممثلين عن مديرية الأوقاف بالجيزة ومسؤول الكنيسة والمديريات الخدمية .

وأوضحت نائب المحافظ أن الاجتماع يهدف إلى استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة والبرنامج الزمني المستهدف للمبادرة إلي جانب مناقشة المقترحات والرؤي المقدمة من المنسقين واللجان السكانية المشكلة وكذا للوقوف علي المعوقات التي قد تواجههم للعمل علي تلافيها .

وأشادت نائب المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجان السكانية المشكلة بالتعاون مع الجهات الشريكة لرفع الوعي لدي الأسر والإستعانة ببعض المتخصصين لإيضاح بعض العادات والتقاليد الموروثة والسلبيات الناتجة عنها مثال " الصحة الانجابية وزواج القاصرات وتنظيم الأسرة وختان الاناث والتسرب من التعليم من الناحية الاجتماعية والنفسية واضراره علي الفرد والمجتمع .