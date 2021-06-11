«الهجرة» تستجيب لـ 10 شكاوى للمصريين في الخارج.. بينها فتح الإجازات

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على استقبال كل الشكاوي التي ترسل إليها من المصريين في الخارج، حيث خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى من المصريين في الخارج، وكانت تستقبل الشكاوى على صفحتها على التواصل الاجتماعي، وحرصت على التعامل معها سواء الجماعية أو الفردية والتنسيق مع الجهات لحلها؛ وقد تم التعامل مع كل منها خلال هذه الفترة وكان أبرزها:

- حل أزمة بين 3 صيادين مصريين ومؤسسة سعودية للاستيراد.

- إنهاء إجراءات 12 طالبًا وطالبة من العالقين على المعبر الحدودي ما بين مصر والسودان، بسبب الأحداث الأخيرة بدولة السودان.

- إنهاء موقف المصريين المحتجزين حيث تم ترحيل 14 مصريا، كانوا محتجزين في أوغندا إلى القاهرة.

- نقل جثامين المصريين المتوفين إثر وقوع حادث سير مأساوي بدولة الكويت، إلى محافظاتهم بالصعيد خاصة مطار سوهاج والأقصر.

- أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على مد الإجازات للمواطنين العاملين بالخارج، وتشكيل لجنة تضم وزارات الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط، لمناقشة ودراسة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

- فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

- استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مطار القاهرة الدولي، الطالب المصري بأوكرانيا (أ.أ.م.ع) الذي تعرض لنزيف في المخ، بعد استقرار حالته الصحية.

- تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المواطن المصري (ح.س)، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، فور علمها بالحادث حيث اطمأنت عليه وعلى أسرته.

- حل شكاوى عدد من أفراد الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص دفعة الثانوية العامة الإماراتية، لعدم قبول أبنائهم في بالكليات العلمية بمصر مثل (الطب والصيدلة) بداعي أنهم لم يدرسوا مادة الأحياء بسبب تغيير مسمى مادة الأحياء بالإمارات.

- التعاون مع وزارة الدفاع وزيادة اللجان القضائية التجنيدية لتسوية المواقف التجنيدية لشباب المصريين بالخارج.