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حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:20 ص | الجمعة 11 يونيو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

مولود برج الأسد له جاذبية خاصّة به، فثقته بنفسه وحماسته تجذب الكثير إليه، كما يمتلك شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم تميل للانعزال قليلا كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بالصحة والسلامة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك وأخبارك.

 مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

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