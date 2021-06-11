عاصر نقل الكرسي البابوي وأزمة «العمة الزرقاء».. ذكرى وفاة البابا 80

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بحسب السنكسار الكنسي، ذكرى وفاة البابا يوأنس الثامن البطريرك الـ80 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يوافق اليوم 4 من شهر بؤونة لعام 1737 قبطي، ويذكر السنكسار الكنسي وهو كتاب يقرأ في صلوات الأقباط بالكنائس، أن البابا يوأنس الثامن توفي في مثل هذا اليوم عام 1036 قبطي الموافق 1320 ميلاديا.

قصة البابا يوأنس الثامن

ويذكر السنكسار الكنسي، أن البابا يوأنس الثامن وُلِدَ في منية بنى خصيب (منية بنى خصيب: هي مدينة المنيا حالياً)، وكان اسمه الأصلي «يوحنا ابن ابسال بنيامين»، وترَّهب بدير شهران (دير شهران: هو دير الأنبا برسوم العريان بمعصرة حلوان حالياً) ولما توفي البابا ثيئودوسيوس الثاني اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطريركاً، فرسموه يوم 19 أمشير 1016 قبطي الموافق 1300 ميلاديا.

ويشير كتاب السنكسار الكنسي، إلى أنه في عهد البابا يوأنس الثامن تعرض المسيحيون لاضطهادات قاسية، وأجبروهم على لبس العمائم الزرقاء ومنعوهم من العمل في دواوين الحكومة وأُغلقت بعض الكنائس.

قصة برسوم العريان

كما يوضح السنكسار الكنسي، إلى أن البابا يوأنس الثامن عاصر الملك الناصر محمد بن قلاوون، والأنبا برسوم العريان الذي يعتبره الأقباط قديسا وله دير يحمل اسمه في منطقة المعصرة بالقاهرة (وهو ابن كاتب الملكة شجرة الدر)، وقد نقل هذا البابا كرسي البطريركية من الكنيسة المعلقة إلى كنيسة العذراء بحارة زويلة، كما عمل الميرون المقدس مرتين، الأولى بدير أبو مقار بوادي النطرون عام 1305 ميلادي، والثانية في كنيسة العذراء المعلقة بالقاهرة عام 1320 ميلاديا.

وتوفي البابا يوأنس الثامن بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 20 سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً ودُفن بدير شهران.

ويستخدم السنكسار التقويم القبطي والشهور القبطية «ثلاثة عشر شهرًا»، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.