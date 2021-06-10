الهجرة تطلق «اتكلم عربي» السبت.. وتدعو أبناء المصريين بالخارج لتقييمه

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق معسكر «اتكلم عربي» السبت المقبل 12 يونيو عبر تطبيق زووم، بالتنسيق مع شركة «ويل سبرنج» المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، وبالتعاون مع شركة «دار نهضة مصر للنشر»، وذلك من أجل استعراض وتقييم التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعليم اللغة العربية لأبنائنا وأطفالنا بالخارج، والذي أصدرته الوزارة أواخر مايو الماضي، ليصبح متاحًا على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ فعاليات المعسكر في هذه النسخة تسلط الضوء على كيفية استخدام التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي» والتعامل معه، واستعراض كل ما يتعلق بالتطبيق من محتوى علمي وترفيهي، وأسلوبه المتطور وما تم الاعتماد عليه من طرق علمية حديثة وتفاعلية كي يصبح هذا التطبيق مناسبا لهذه الفئة المستهدفة في مرحلتها الأولى من 3 إلى 6 سنوات.

وأضافت وزيرة الهجرة أنّه من خلال هذا المعسكر الافتراضي ستتم عملية تقييم لتطبيق «اتكلم عربي»، بالاعتماد على تجارب استخدام الأطفال المصريين بالخارج ومدى استجابتهم له، والوقوف على آراء وملاحظات الأسر المصرية حول العالم وتقييمهم للتطبيق للعمل على تنفيذ ملاحظاتهم وآرائهم استعدادا لإصدار المرحلة المقبلة منه والمستهدف فيها الفئة العمرية من 9 إلى 12 عامًا، والتي تعمل عليها وزارة الهجرة عليها بالتعاون مع دار نهضة مصر.

ودعت الوزيرة أبنائنا بالخارج للمشاركة في هذا المعسكر، من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي» أولا ثم التسجيل للمشاركة عن طريقه، ويمكن للمصريين بالخارج تحميل التطبيق لـ أندرويد من جوجل بلاي ستور على الرابط التالي:‏ من هنــــا، وللـ IOS من آب ستور على الرابط التالي:‏ من هنـــــا.