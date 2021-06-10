رئيس جامعة أسيوط يفتتح وحدة استخلاص النباتات الطبية والعطرية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تطوير الحركة العلمية والبحثية داخل كافة كلياتها وتحديث إمكانياتها بشكل يتواكب مع التطور العالمى وتسخير ما تملكه من إمكانيات بشرية وعلمية لخدمة المجتمع المحيط .

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة لوحدة تجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية بمزرعة كلية الزراعة، اليوم، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عادل ونان عميد كلية الزراعة والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل على تمام وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور سيد شحاتة عابدين رئيس قسم الزينة والدكتور عصام يوسف المشرف العلمي على الوحدة ومزرعة نباتات الزينة وتنسيق الحدائق ولفيف من السادة أعضاء هيئة بالكلية ورواد العمل بها .

وشدد الدكتور طارق الجمال على استمرار إدارة الجامعة فى دعم ورعاية كافة المشروعات العلمية والخدمية المستحدثة على نحو غير نمطي في مختلف فروع المعرفة بصفة عامة والتى تهدف كذلك إلى الارتقاء بالثروة الزراعية والحيوانية وتطوير الصناعات المصرية القائمة عليها.

وأشادت الدكتورة مها غانم بالوحدة وما تملكه من إمكانيات متقدمة ودور مهم فى استخلاص نباتات طبية وعطرية متميزة لعدد من أنواع الزيوت والمحاصيل والتى تمثل فائدة فى الأعراض الطبية والغذائية وتوفيرها فى منافذ بيع بأسعار ملائمة لخدمة أفراد المجتمع من داخل وخارج الجامعة .

وذكر الدكتور عادل ونان، أن الوحدة تم تجهيزها وإعدادها لتخدم العملية التعليمية بالكلية من خلال تدريب الطلاب على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى استخلاص الزيوت بحيث تواكب سوق العمل المحلى والدولي بعد التخرج، بالإضافة إلى دور الوحدة فى خدمة العملية البحثية من خلال معاونة الباحثين فى إنتاج أبحاث علمية متطورة فى مجال تكنولوجيا استخلاص الزيوت وتأثير درجات الحرارة على العصر، والمكونات الفعالة للزيوت، فوائد الزيوت ومحاذير استخدامها، كما أوضح ان الوحدة تقوم بدور خدمى متميز لأسيوط حيث تقوم الوحدة بفتح أبوابها للمزارعين لعصر بذور مزارعهم داخلها والاستفادة منها وزيادة قيمتها المضافة، مؤكداً أنه من المقرر طرح منتجات الوحدة من زيوت السمسم وبذر الكتان وحبة البركة والجوجوبا وجوز الهند للبيع بشكل موسع بدءاً من الأسبوع القادم فى عدد من منافذ البيع بالجامعة ومنها منفذ الكلية ومنفذ مشتل الزينة التابع للكلية وذلك بأسعار مخفضة لخدمة الأفراد من داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح الدكتور عصام يوسف انه تم البدء فى تجهيز الوحدة منذ سنوات بشكل يستوعب اكبر خط إنتاج عصر واستخلاص الزيوت ، حيث تحتوى على 2 ماكينة لعصر الزيوت الثابتة على البارد و الساخن ووحدة فلترة للزيوت بعد عصرها وخط تكامل للتعبئة الآلية للزجاجات بحجم 125 ملل و 60 ملل وتركيب الغطاء الطبى لحماية الزيت وكبسه على الزجاجة وقفله وطباعة تاريخ الصلاحية وملصق يوضح اسم الزيت وفوائده حيث بلغت تكلفة الوحدة قرابة الـ 2 مليون جنيه ، مشيراً ان الوحدة تطرح حوالى 200 كيلو زيت نقى فى اليوم لأغراض طبية وتجميله وذلك بواقع 100 كيلو لكل ماكينة والتى يقوم بتشغيلها فنيين مدربين على هذه النوعية من الآلات وبإشراف عدد من الأساتذة بقسم الزينة ، موضحاً انه من المقرر أن يتم توفير مطحنة لطحن مخلفات الزيوت واستخدامها كعلف للحيوانات.