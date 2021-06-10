نجا الطيار وشخص واحد.. مقتل 12 من ركاب طائرة عسكرية في ميانمار «فيديو»

أعلنت خدمة الإطفاء في ماندالاي، «ثاني أكبر مدن ميانمار»، أن طائرة عسكرية سقطت اليوم الخميس، قرب المدينة ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، فيما لم يتضح بعد سبب سقوطها.

وذكرت قناة «ماياوادي» التلفزيونية المملوكة للجيش، أن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة نايبيداو إلى مدينة بين وو لوين، وكانت بصدد الهبوط عندما سقطت على بعد نحو 300 متر من مصنع للصلب، بينما أفادت وسائل إعلام أخرى بأن الطائرة كانت تقل ستة من ضباط الجيش ورهبانا كانوا سيحضرون مراسم في دير بوذي، ولم ترد تقارير عن سقوط مصابين أو قتلى بين من كانوا في موقع السقوط.

ووفقا لما ذكره أحد السكان، فقد نجا الطيار وأحد الركاب ونُقلا لمستشفى عسكري، حيث أظهرت صور على مواقع للتواصل الاجتماعي الطائرة وقد تعرضت لأضرار شديدة.

يذكر أن ميانمار تشهد اضطرابات منذ أن أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المدنية المنتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير الماضي، وتخرج احتجاجات يومية في بلدات ومدن البلاد كما تندلع معارك في المناطق الواقعة قرب الحدود بين الجيش وميليشيات من أقليات عرقية.

كما أعلنت الولايات المتحدة في مايو الماضى، فرض عقوبات على 13 مسؤولا في ميانمار بينهم وزير الشؤون الاتنية تون أونغ مينت، والوزير المكلف بشؤون الحدود، تون تون ناونغ، وحاكم المصرف المركزي، ثان نيين.