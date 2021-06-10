صحة القليوبية: تطعيم 58 ألف و767 مواطناَ بلقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بمراكز التطعيم المختلفة على مستوى المحافظة، منذ انطلاق الحملة، بلغ 58 ألف و767 مواطناً، حتى الآن.

وأوضحت مديرية الصحة أن 11532 مواطناً حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزي، بينما حصل 10437 مواطناً على اللقاح من مركز طب الأسرة بسنديون بدائرة مركز قليوب، فيما تم تطعيم 10611 مواطناً باللقاح في مركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

كما حصل 7936 مواطناً على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و4746 مواطناً بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و4022 مواطناً بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و2215 مواطناً في بنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و3609 حالات بالوحدة الصحية بالحي الثاني بمدينة العبور، و3659 مواطناً بالوحدة الصحية بمشتهر.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان أصدرته قبل قليل، أن تطعيمات لقاح كورونا تجري بمراكز التطعيمات والمنافذ المعتمدة، مشيرةً إلى أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 7186 مواطناً بالجرعة الثانية حتى الآن.

وأوضحت المديرية أنها مستمرة في أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر، على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.

كما أعلن الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، عن انتشار عدد من فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وإجراءات الحقن الآمن، بناءً على تعليمات وزيرة الصحة بسرعة إعطاء لقاح كورونا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة، ورفع المناعة المجتمعية، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.