قبل فيلم «للإيجار».. أفلام حققت صفر إيرادات في دور العرض

أثر انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، على عرض الأفلام وإقبال الجمهور على السينمات، وكان آخرها فيلم «للإيجار» لخالد الصاوي، حيث حقق إيرادات صفر يوم 9 يونيو 2021، في ظل منافسته لعدد من الأفلام الأخرى، منها فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال، وفيلم «ماما حامل» لـ ليلي علوي، وفيلم «ديدو» لكريم فهمي، وفيلم «ثانية واحدة» لدينا الشربيني.

- فيلم «للإيجار»

ولم يكن فيلم «للإيجار» الأول في تحقيق صفر إيرادات، حيث سبقه عدد من الأعمال منها فيلم «فيروس»، الذي حقق صفر إيرادات بعد فترة من عرضه، مما أدى إلى رفعه من دور العرض.

- فيلم «استدعاء ولي عمرو»

حقق فيلم «استدعاء ولي عمرو»، يوم 21 يناير عام 2020، إيرادات صفر، وهو من بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وسماح أنور، وصبري فواز.

- فيلم «يوم وليلة»

تكرر الأمر مع فيلم «يوم وليلة» لخالد النبوي، فقد حقق 13 و14 من العام الماضي بشهر مارس صفر إيرادات، بدور العرض السينمائي، ودارت أحداث الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يواجهونها، والفيلم من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.

- فيلم «رأس السنة»

حقق الفيلم السينمائي «رأس السنة» آخر شهر يوليو العام الماضي إيرادات صفر، والفيلم من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر، وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة رأس السنة عام 2009 في البحر اﻷحمر، بين عالم اﻷثرياء داخل أحد المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، ويتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معًا.

- فيلم «بعلم الوصول»

الأمر ذاته مع فيلم «بعلم الوصول» وهو من بطولة بسمة، محمد سرحان وبسنت شوقي، ولم يحقق سوى 82 ألف جنيه إيرادات منذ طرحه بدور العرَض، كما حقق إيرادات صفر أوائل شهر مارس بالعام الماضي .