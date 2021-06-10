ضبط 17 حالة غش بين الطلاب بامتحانات جامعة كفر الشيخ

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات في مختلف كليات الجامعة اليوم الخميس، بلغ 19 ألف و500 طالب وطالبة، وذلك لليوم التاسع على التوالي، مشيراً إلى أنه تم ضبط 17 حالة غش بين الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات خلال الفترة الصباحية بلغ 10 آلاف و683 طالباً، إضافة إلى 11 طالباً أدوا الامتحان داخل لجان خاصة، فيما تم تسجيل غياب 391 طالباً، وتقدم 4 طلاب باعتذارات عن الامتحانات، تخوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 حالات غش، تم ضبطها خلال الفترة الصباحية.

وأضاف «دسوقي» أنه خلال الفترة المسائية، أدى 8817 طالباً وطالبة الامتحان، وبلغ عدد الغياب 213 طالباً، وتم ضبط 8 محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، فيما أدى 25 طالباً الامتحانات داخل لجان خاصة.

وأكد رئيس الجامعة حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الجميع الكمامات، واتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وانطلقت امتحانات جامعة كفر الشيخ وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظاً على الطلاب، وجرى توفير بوابات تعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة على مداخل الكليات، فضلاً عن رفع حالة الطوارئ، بمستشفى الطلبة، ومستشفى كفر الشيخ الجامعي، أثناء فترة الامتحانات، بالإضافة إلى تواجد عمداء الكليات داخل اللجان.