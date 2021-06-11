وصول أحدث جهاز رادار أرضي في العالم للكشف عن شبكات المرافق لكفرالشيخ

اطلع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، بحضور اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، على أحدث جهاز رادار أرضي في العالم، موديل «sir 4000 /»، ضمن إنشاء مركز شبكات المرافق بالمحافظة، والذي تسلمته المحافظة، أمس الخميس، بحضور أحمد السيد عجلان، مدير وحدة الجيومكانية، ورؤساء الأقسام الفنية بالوحدة، المهندسة مروة عراقي، والمهندسة أمنية أحمد، والمهندسة مروة عثمان، والمهندس محمد عوض.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الجهاز ضمن مجموعة أحدث الأجهزة المساحية، وأجهزة الكشف عن المرافق في العالم التي قامت المحافظة بتدعيم الوحدة الجيومكانية بها، لتحقيق وتنفيذ رؤية المحافظة في تكامل البنية المعلوماتية وفق أحدث التقنيات، وتوفير أحدث الخدمات لأهالي المحافظة، وتتمثل رؤية المحافظة في الإطار التكنولوجي، والتي تلبي مجموعة من الأهداف هي في مجملها غاية ملحة وضرورية ومهمة للقرار التخطيطي والتنموي، وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية «تحتية وفوقية» مع استمرار تحديث هذه البيانات ووضعها في صورة مساحية دقيقة، وعلى خرائط رقمية وورقية، وحماية استثمارات المرافق في باطن الارض، والتنسيق بين هيئات وشركات المرافق والمراكز قبل البدء في أي مشروع.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، تتعدد مهام الجهاز والهدف منه، ومنها منع الحفر العشوائي تأمينا للمرافق وحماية للبيئة، ومعاونة أجهزة المرافق الخدمية، لتنفيذ أعمال الحفر دون إتلاف أو تدمير للمرافق، والمساهمة بقواعد بيانات وخرائط دقيقة للتخطيط لشبكات البنية التحتية، مؤكداً أن أهم ما يميز ذلك الجهاز عن الأجهزة المماثلة ويعطيه قدرات فائقة، لأنه مزود ببرامج لتحسين جودة الصورة وتغيير الألوان وتعديل التباين في الصور الملتقطة، ومزود بالعديد من الفلاتر لجودة المسح، ولديه إمكانية تحليل الصورة بدقة عالية وتغيير الألوان، بالإضافة لعرضه صورا ثلاثية الأبعاد.

وقال نائب المحافظ، إن وحدة الجيومكانية تستطيع تقديم العديد من الخدمات للجهات والمواطنين، منها بيانات وخرائط المرافق في باطن الأرض، وبيانات وخرائط مساحية بواسطة أحدث النظم والتقنيات العلمية، وأعمال الميزانية الشبكية، وتحويل البيانات إلى خرائط جغرافية «ورقية ورقمية»، وإنشاء شبكات نقاط الأصل «الترافيرسات، مثلثات، روبيرات».