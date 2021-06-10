درجات الحرارة غدا في جميع محافظات مصر.. تصل لـ45

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل في بيان رسمي، لها درجات الحرارة غدا في جميع محافظات مصر، والتي من المتوقع لها أن تشهد حالة انخفاض مقارنةً باليومين الماضيين، وسجلت درجات الحرارة غدا في جميع محافظات مصر، وفقا للأرصاد على النحو التالي:

درجات الحرارة غدا في جميع محافظات مصر

القاهرة 35 22

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 34 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 34 21

بلطيم 30 20

مطروح 27 20

السلوم 26 20

سيوة 37 22

بورسعيد 28 22

دمياط 28 21

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 37 25

السويس 38 25

العريش 30 23

رفح 30 23

رأس سدر 34 25

نخل 35 22

نويبع 38 26

طابا 34 22

كاترين 31 20

الطور 34 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 26

الفيوم 40 26

بني سويف 41 26

المنيا 40 23

أسيوط 41 23

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

إدفو 45 28

أبو سمبل 44 27

الوادي الجديد 44 28

شلاتين 40 26

أبو رماد 37 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26.

حالة الطقس غدا نهارا

كما كشف خبراء الأرصاد أن، غدا الجمعة، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا ليلا

ونوهت الهيئة أن يسود، ليل الغد، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها ستكون من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.