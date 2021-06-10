خبير معلومات يوضح: ماذا تفعل لو ضغطت على رابط «هكر أمازون» بالخطأ؟

حذر شريف إسكندر، الخبير المتخصص في تكنولوجيا الاتصالات المعلومات، جميع مستخدمي الهواتف المحمولة من جميع الرسائل الوهمية في صورة لينكات، تدعي انتسابها لكبرى الشركات الرقمية الدولية، موضحا أنها لينكات وهمية لهاكر، تعمل على اختراق الموبايل، وسرقة بيناته، بمجرد فتحها، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت استقبال الكثير من المواطنين للينكات لشركات كبرى كـ«أمازون وأوليكس» وغيرها من الشركات.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن غالبية تلك اللينكات مجهولة، ولا تمت للشركات الكبرى بصلة، وما هي إلا لينكات هاكر لسرقة أكاونتات مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقة البيانات الشخصية من التليفون المحمول، أن اللينكات جرى ترويجها من أصحاب النفوس الضعيفة، تحت مسمى المسابقات، ومنح الجوائز النقدية والعينية المختلقة.

وأكد إسكندر، أنها لينكات وهمية وغير حقيقة، قائلا: «لو ركزت في عنوان اللينك، وكلمة الشركة المدرج به، ستجد هناك اختلافا في عدد الأحرف والكلمات عن الاسم الحقيقي و الأصلي للشركة، فبدلا من أن تجد كلمة olex، تجدها في اللينك الوهمي olex2020، وهكذا»، موضحا أن الفترة الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة بكثرة، بهدف سرقة البيانات واستغلالها ضد المواطنين وتهديدهم بها.

وناشد خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المواطنين خاصة مستخدمي الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها، التأكد قبل الضغط والدخول إلي أي لينك أو أكاونت، ربما يكون هاكر، ويجب أن يتم التأكد من اللينك من خلال فتحه على متصفح جهاز كمبيوتر جهاز حاسب آلي، وليس فتحه من الموبايل مباشرة، فضلا عن عدم كتابة أي بيانات شخصية على هذه المواقع.

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أنه في حال الضغط بالخطأ والدخول إلى اللينكات المجهولة، يجب بعدها عمل ضبط شامل للمصنع لتهيئة الجهاز إلى وضعه الطبيعي، وحذف أي سيرفرات لمواقع ممكن أن يتم من خلالها سرقة البيانات.