إعفاء الأوائل بمدارس 30 يونيو من المصروفات بنسبة تصل لـ 100%

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد إصدار سلسلة من القرارات في صالح طلاب مدارس 30 يونيو، البالغ عددها مائة مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بحيث يتم تمييز الطلاب المتفوقين ورعايتهم بشكل خاص، وتأكيد أن الوزارة لا تهدف إلى الربح من وراء هذه المدارس، بقدر ما تعمل على تقديم رسالة تعليمية بشكل متميز.

وتدير وزارة التربية والتعليم، مدارس 30 يونيو، منذ صدور حكم قضائي نهائي بالتحفظ عليها من جانب الدولة، وكانت جميعها مملوكة لعناصر إخوانية، ضمن الكيانات التي تمتلكها الجماعة الإرهابية، مثل الشركات والمصانع والمؤسسات الربحية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وافق على إعفاء المصروفات بنسبة 100% لأي طالب ملتحق بمدارس 30 يونيو، إذا كان من بين العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في أي صف دراسي، حتى إذا أتم دراسة شهادة الثانوية العامة، وتم إدراج اسمه سيحصل على المصروفات الدراسية التي دفعها كاملة، قبل أن يلتحق بالجامعة.

أوضحت المصادر، أن الدكتور طارق شوقي وافق أيضا على إعفاء أي طالب من المصروفات بنسبة 50%، في مدارس 30 يونيو، إذا كان من بين العشرة الأوائل على مستوى المحافظة التابع لها، في أي صف دراسي، وسيسترد 50% من الأموال التي دفعها عن العام الدراسي المنتهي.

ولفتت المصادر إلى أن الإعفاء من المصروفات بنسبة 25%، سيكون لأي طالب يدرس في مدارس 30 يونيو، ومن ضمن العشرة الأوائل على مستوى الإدارة التعليمية التابع لها، كتكريم مقدم من الوزارة للفئات الثلاث، سواء الذين سيكونون من أوائل الجمهورية أو المحافظة أو الإدارة التعليمية، ما يعكس اهتمام وزارة التعليم بأبناء هذه المدارس وتحفيزهم على التفوق الدراسي.