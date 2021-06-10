إصابة 6 أشخاص من بينهم طفل في حادث تصادم بقنا

أُصيب 6 أشخاص، بينهم طفل، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص، على كوبري «الشوينة»، في قرية «الجبلاو» بمحافظة قنا، مساء اليوم الخميس.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة كل من «محمود عفيفي محمود»، 42 سنة، عامل، وشقيقته «منى عفيفي محمود»، 45 سنة، و«عزت أشرف محمود»، 12 سنة، و«عبد الرازق محمد محمد»، 41 سنة، و«نصرة محمد محمد»، 45 سنة، و«هاجر عبد الرسول جاد الله»، 21 سنة، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة، نتيجة حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع ميكروباص، أمام قرية «الجبلاو» بقنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.