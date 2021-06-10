درجة حرارة اليوم وحالة الطقس المتوقعة ليلا على مدن ومحافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، درجة حرارة اليوم، المتوقعة على كل الأنحاء، وحالة الطقس ليلًا، وفقاً لتوقعات خبرائها، ويسود الخميس طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدلا على السواحل الغربية، أثناء النهار.

حالة الطقس ليلًا ودرجة حرارة اليوم

وأضافت الأرصاد أن الطقس ليلًا يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب «سيناء، والبلاد»، وأكد الخبراء أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّها تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة حرارة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 37 23

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 33 21

طنطا 36 22

شبين الكوم 37 23

دمنهور 35 22

بلطيم 30 22

مطروح 27 21

السلوم 28 20

سيوة 35 19

بورسعيد 31 22

دمياط 28 22

الزقازيق 37 23

المنصورة 36 22

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 22

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 36 23

نخل 35 19

نويبع 37 26

طابا 34 22

كاترين 31 16

الطور 36 26

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 25

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 26

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 37 26

أبو رماد 36 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26.