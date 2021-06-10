تعرف على المعايير الاسترشادية بمبادرة التمويل العقاري

تستهدف مبادرة التمويل العقاري، محدودي ومتوسطي الدخل وأصحاب المعاشات والمهن الحرة، والمواطنين، المستفدين من مبادرات سابقة ذات عائد 8%، من خلال قروض طويلة الأجل، تصل إلى 30 عامًا بفائدة منخفضة 3%.

ويشترط في مبادرة التمويل العقاري، أن تكون الوحدة السكنية التي استقر اختيار المواطن عليها، أن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتكون مسجلة أو قابلة للتسجيل، وتكون بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

وتتمثل المعايير الاسترشادية، لتطوير نظم تقييم العملاء رقميًا، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 24 مابو 2005 الخاص بأسس تقييم الجدارة الانتمائية للعملاء، وتكوين المخصصات وما تضمنه من ضرورة استخدام البنوك لأسلوب التقييم الرقمي، لدى منح القروض العقارية للإسكان الشخصي، بإعطاء درجات لكل عناصر التقييم، تتضمن:

- مدى استقرار مستوى الدخل.

- مستوى الدخل الشهري للعميل.

- المعاملات مع الجهاز المصرفي.

- الوظيفة.

- الحالة الاجتماعية.

- السمعة.

- السن.

- مستوى التعليم.

وبالإضافة إلى العناصر السابقة، يمكن الاعتماد على بعض المعايير الإضافية لدى تقييم العملاء، خاصة مزاولي المهن الحرة والحرفية، والأنشطة التجارية والصناعية الذين يصعب إثبات دخلهم:

- دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عنه.

- رصيد وحركة حساب توفير البريد.

- رصيد وحركة الحساب البنكي الدائن «إن وجد».

- وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به، من خلال «فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت».

- عدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية.

- الأعباء الاجتماعية «مثال: إعالة الأبناء، الأب والأم،..».

- عمل الزوجة «إن وجد».

- نوع ومنطقة السكن.

وبالنسبة للمستفيدين من مبادرات سابقة ذات العائد 8%، تم السماح لهم بتعديل الرغبات والاستفادة من مبادرة الـ3%، وسيتم تعديل القسط الشهري الخاص بالوحدة، فضلًا عن مد فترة التقسيط من 15إلى 30 عاما.