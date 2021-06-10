مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم على زراعي إسكندرية بقليوب

لقي شخص مصرعه في حادت تصادم على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، قرب قرية «كفر أبو جمعة»، بدائرة مركز قليوب، في محافظة القليوبية، مساء اليوم الخميس، أسفر عن إصابة 5 آخرين، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقي اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث على طريق الإسكندرية الزراعي، وعلى الفور، انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتبين حدوث تصادم بين أتوبيس وسيارة أجرة «ميكروباص»، عند قرية «كفر أبو جمعة»، التابعة لمركز قليوب.

وفي وقت سابق، شهد طريق «بنها - المنصورة» حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل بمنطقة «جمجرة»، بدائرة مركز بنها، كانت إحدى السيارتين محمله بالعلف، والأخرى محملة بالبطاطس «شيبسي»، وتسبب الحادث في انقلاب السيارتين، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية، دون وقوع خسائر في الأرواح، وجري الدفع بالمعدات والأوناش لرفع السيارتين، وإعادة الحركة على الطريق إلى طبيعتها مرة أخرى.