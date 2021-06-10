أستاذ جهاز هضمي: البروتوكول المصري لفيروس كورونا الأفضل في العالم

أكد الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، أنه لا يوجد حتى الآن علاج لفيروس كورونا المستجد، غير دواء رمديسفير، ومصر ثاني دولة في العالم تصنعه بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتستورد المادة الخام من الهند في ظل تطور الصناعات الدوائية داخل مصر.

وأضاف «منيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « أحداث اليوم»، المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الخميس، أن البروتوكولات الموجودة حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، تستهدف تقليل أعراض الإصابة والعلاج، لافتا إلى أن البروتوكول المصري أفضل بروتوكول على مستوى العالم، بإشادات دولية ويتم تحديثه باستمراره لملاحقة الأبحاث والتطورات العالمية، وعدم وجود نقص في الأدوية بمصر رغم وجود أزمة جائحة كورونا إلا في بعض الحالات الفردية.

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي، أن أداء مصر لمواجهة فيروس كورونا، عظيما ومحسوبا ودقيقا، والتعامل أثبت قوة الدولة المصرية والمنظومة الصحية في مصر، وشاركت مصر في البحث العلمي لتنصيع اللقاحات حاليا، وتعمل في الوقت الحالي على توطين اللقاح والبلازما، من أجل أن تكون مصر مصنع للقاحات ومصدر لإفريقيا والدول المجاورة.

وأشار أستاذ الجهاز الهضمي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح عدة مشروعات لتوطين الصناعات الدوائية في مصر، بفضل الإرادة القوية التي استطاعت فتح المشروعات في وقت قصير جدا.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمي، بأن 80% من مصابي فيروس كورونا، دون أعراض ويتعافى الأشخاص خلال 10 أيام، وأحيانا تطول حتى 14 يوما، ووجود حالات نادرة يطول معها المرض، مؤكدا أن هناك متلازمة ما بعد كورونا، من بينها كتمة الصدر والصداع، مع وجود حالات نادرة جدا يتم فيها وجود ضعف عضلة القلب والتهاب القشرة المخية.