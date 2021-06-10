طبيب يوضح إمكانية تطعيم الحوامل بلقاح كورونا بعد موافقة الصحة العالمية

أثار إعلان منظمة الصحة العالمية مؤخرا بإمكانية حصول المرأة الحامل أو المرضعة على لقاح كورونا الجدل، خاصة بعد تأكيدها أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بحالات شديدة إذا تعرضن للعدوى بالفيروس، وأنهن أيضًا أكثر عرضة لولادة الطفل قبل الأوان، ونصحت الصحة العالمية بأن تحصل المرأة على اللقاح، وبشكل خاص للحالات التي تتواجد في بلدان تنتشر فيها العدوى على نطاق واسع، إلا أنه برغم من ذلك لم تعتمد وزارة الصحة المصرية أي قرار رسمي بحصول الحامل على لقاح كورونا حتى الآن.

وتواصل «الوطن» مع الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء واستشاري أمراض النساء والتوليد، للتوضح والإجابة على السؤال هل ستحصل الحامل على لقاح كورونا أم لا ولماذا؟.

وقال مصباح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»:«إن اللقاحات الحالية تستخدم تقنية الحامض النووي الريبي mRNA أو الفيروسات المعطلة أو بروتينات الوحدة الفرعية، أي أنه لا يوجد لدى لقاح تم الموافقة عليه أي فيروس حي يمكن أن يتكاثر داخل الجسم أو يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلة».

وأضاف «مصباح»، أنه في بريطانيا لم تحصل الحوامل أو المرضعات على لقاح كورونا، مؤكدا أنه لم تجر بعد أي اختبارات سريرية للقاحات كوفيد-19على الحوامل، فليس لديهم دليل كاف حتى الآن لكي ننصح الحوامل والمرضعات باستخدامه.

وأشار استشاري النساء والتوليد، إلى أن استثناء الحوامل من الحصول على لقاح كورونا، جاء خوفا على تعرض الجنين للخطر، لاسيما وأنهم لم يدخلوا ضمن التجارب الإكلينيكية على اللقاحات، حتى الآن.

وتابع: «أنه من المهم قبل حصول الحوامل على لقاح كورونا، أن يتم الشرح للنساء الحوامل الفوائد مقابل المخاطر، وأن يُعرض عليهن اللقاح إذا رغبن في تناوله، وربما يكون هذا هو القرار الصحيح، الذي يجب القيام به في العديد من المواقف، بخاصة وأن المرأة الحامل تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى».