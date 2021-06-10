مفاجأة بواقعة قتل مهندس لزوجته بدمياط.. لفق لها محادثات مفبركة

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط، مساء اليوم الخميس، عن مفاجأة في واقعة إقدام مهندس على قتل زوجته، في قرية «ميت أبو غالب»، التابعة لمركز كفر سعد، حيث تبين عدم صحة اتهامات المتهم للمجني عليها بخيانته.

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن» أن تحريات المباحث كشفت عدم صحة المراسلات التي نسبها الزوج إلى لزوجته بعد قيامه بقتلها، حيث حاول تشويه صورتها، من خلال اعترافه بأنه أقدم على قتلها بعد العثور على مراسلات على هاتفها مع أحد الأشخاص، وأنها حامل من علاقة آثمة مع عشيقها.

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ووجهت النيابة العامة بمركز كفر سعد للزوج المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وأثارت واقعة قيام مهندس بكتابة دوافعه لقتل زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حالة من الجدل بين رواد الموقع، حيث ادعى الزوج أن الواقعة بسبب خيانة زوجية ارتكبتها الزوجة القتيلة، ونشر محادثة ملفقة عبر تطبيق «واتسآب»، منسوبة للقتيلة، مدعياً أنها تثبت خيانتها الزوجية .

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جاء ذلك في الوقت الذي قام فيه المتهم بتسليم نفسه لجهات التحقيق، واعترف بارتكابه الواقعة، وأشار إلى دوافعه لارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، فيما قام بحذف نص البوست المتعلق بتفاصيل ارتكاب الواقعة ودوافعها، داعياً متابعيه وأصدقائه للدعاء له ولزوجته.

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وأقدم المتهم «مؤمن أ.»، مهندس، على قتل زوجته «ز. س.»، 25 سنة، بدعوى الانتقام للشرف، حيث قام بتسليم نفسه إلى مباحث مركز شرطة كفر سعد، وأدلى باعترافاته أمام المقدم محمد أبو العز، والنقيب كريم العراقي، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأقر المتهم في وقت سابق بأنه لم يتمالك نفسه، كما لم يشعر بنفسه إلا وهو يسدد لها طعنات بالسكين في بطنها، انتقاماً لشرفه، كما كتب في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أنه أقدم على قتل زوجته، كما قام بتسليم نفسه للشرطة، متابعاً أنه مستعد لتلقي أي عقوبة حتى لو كانت الإعدام، داعياً متابعيه إلى الدعاء لزوجته القتيلة بأن يعفو الله عن سيئاتها.

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